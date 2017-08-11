Жителя Полысаево оштрафовали за выдуманную историю об угоне

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Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес обвинительный приговор 27-летнему жителю города Полысаево, выдумавшему историю об угоне из мести за неудачный автообмен.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного статьёй 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
В феврале мужчина обратился в полицию и сообщил об угоне его автомобиля Toyota Starlet.
«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что преступление заявитель выдумал. По итогам проверки он из потерпевших перешёл в разряд подозреваемых и стал фигурантом уголовного дела по факту заведомо ложного доноса о преступлении», — сообщает ведомство.
Следователи выяснили, что горожанин обменял свой автомобиль на Honda Domani, но только спустя некоторое время после сделки узнал, что машина имеет технические неисправности.
Мужчина не смог отыскать того, с кем обменялся машинами, и заявил в полицию об угоне своей прежней Toyota, планируя таким образом отомстить за неудачную сделку новому владельцу иномарки.
«Изучив собранные следствием материалы, суд признал фигуранта виновным в совершении преступления и приговорил его к штрафу в размере 10 тыс. рублей», — уточнили в ГУ МВД.
Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес обвинительный приговор 27-летнему жителю города Полысаево, выдумавшему историю об угоне из мести за неудачный автообмен.