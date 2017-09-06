Грибник из Кузбасса нашёл свою машину разобранной в лесу в Алтайском крае

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В Алтайском крае злоумышленники разобрали автомобиль жителя Кузбасса. Предварительная сумма ущерба составила более 100 000 рублей.
Как сообщает ГТРК «Алтай», кузбассовец собирал грибы в Ельцовском районе и потерял ключи от замка зажигания.
В то время, пока он ездил за запасными, неизвестные разобрали его машину. Вернувшись, мужчина увидел, что пропали колёса, сиденья и магнитола.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.
В Алтайском крае злоумышленники разобрали автомобиль жителя Кузбасса. Предварительная сумма ущерба составила более 100 000 рублей.