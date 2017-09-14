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В Рудничном районе Кемерова участились преступления против несовершеннолетних

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © c.sibdepo.ru

Правоохранители уже задержали одного из обвиняемых в разбое и грабеже в отношении школьников.

В конце августа – начале сентября 2017 года в Рудничном районе Кемерова участились преступления против несовершеннолетних. Правоохранители уже задержали одного из злоумышленников, которого обвиняют в разбое и грабеже в отношении школьников. Об этом Сибдепо сообщили в Следственном отделе по Рудничному району областного центра СУ СК РФ по Кемеровской области.

На днях представители Следкома рассказали об этих преступлениях ученикам городской школы № 34. Они также показали школьникам фильм о том, как ведомство занимается расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, например убийств.

Кроме того, сотрудники СК дали несколько советов детям, как избежать грабежей. Прежде всего, правоохранители не рекомендуют носить мобильный телефон на виду, а также призывают никогда и ни под каким предлогом не давать свой сотовый посторонним.

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http://c.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/09/IMG_5486.jpg?x72766

Правоохранители уже задержали одного из обвиняемых в разбое и грабеже в отношении школьников.

 

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