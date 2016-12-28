Газеты и интернет
Радио
-6°C, облачно
Войти на сайт

Более 30 рыбаков посоревновались за Кубок на Беловском водохранилище

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Финал Кубка Кемеровской области по рыболовному спорту по дисциплине «Ловля на мормышку со льда» прошел на Беловском водохранилище с участием 36 рыбаков из Кузбасса, Томской области и Алтайского края.

Как сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, в день состязаний температура минус 17 градусов и сильный ветер немного мешали ловле рыбы, но опытные рыболовы за два тура смогли наловить окуней и плотвы.

Победу одержал кандидат в мастера спорта Сергей Куликов из Томска. Его результат — 511 и 564 грамма. Второе место занял кандидат в мастера спорта Мансур Шарафиев из Осинников (496 и 498 граммов). Третьего места удостоен кандидат в мастера спорта Михаил Беккер из Кемерова с результатом 637 и 336 граммов.

Рыболовный спорт набирает все большую популярность в России, в том числе и в Кузбассе. Любителям рыбалки уже не так интересно просто ловить рыбу, хочется посоревноваться между собой.

Заниматься спортивной рыбалкой можно и детям, и взрослым, и зимой, и летом. Вместе с развитием этого спорта все большее внимание уделяется организации специальных мест для проведения чемпионатов и соревнований.

Одно из таких мест — Беловское водохранилище, где недавно побывал губернатор Аман Тулеев с осмотром Беловского рыбного хозяйства. Идея проведения здесь чемпионата была одобрена и поддержана.

«Рыболовный спорт не просто соревнование на самый большой улов, это воплощение идеи культурного семейного отдыха, приучение детей к бережному отношению к природе», — отметил Аман Тулеев.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/87476.html

http://kemoblast.ru/

Финал Кубка Кемеровской области по рыболовному спорту по дисциплине «Ловля на мормышку со льда» прошел на Беловском водохранилище с участием 36 рыбаков из Кузбасса, Томской области и Алтайского края.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчанин нашёл в банке с йогуртом зелёного «гомункула»

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове произошло тройное ДТП

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове выбрали предприятие с самым красивым новогодним оформлением

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

На месте сети «Пенсионер» в Кемерове появится «Магнит»

VSЁ42
VSЁ42

Опубликован график работы больниц Кемерова в новогодние праздники

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Судебные приставы задержали должника перед вылетом

Экология

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2016
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить