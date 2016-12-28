Более 30 рыбаков посоревновались за Кубок на Беловском водохранилище

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Финал Кубка Кемеровской области по рыболовному спорту по дисциплине «Ловля на мормышку со льда» прошел на Беловском водохранилище с участием 36 рыбаков из Кузбасса, Томской области и Алтайского края.
Как сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, в день состязаний температура минус 17 градусов и сильный ветер немного мешали ловле рыбы, но опытные рыболовы за два тура смогли наловить окуней и плотвы.
Победу одержал кандидат в мастера спорта Сергей Куликов из Томска. Его результат — 511 и 564 грамма. Второе место занял кандидат в мастера спорта Мансур Шарафиев из Осинников (496 и 498 граммов). Третьего места удостоен кандидат в мастера спорта Михаил Беккер из Кемерова с результатом 637 и 336 граммов.
Рыболовный спорт набирает все большую популярность в России, в том числе и в Кузбассе. Любителям рыбалки уже не так интересно просто ловить рыбу, хочется посоревноваться между собой.
Заниматься спортивной рыбалкой можно и детям, и взрослым, и зимой, и летом. Вместе с развитием этого спорта все большее внимание уделяется организации специальных мест для проведения чемпионатов и соревнований.
Одно из таких мест — Беловское водохранилище, где недавно побывал губернатор Аман Тулеев с осмотром Беловского рыбного хозяйства. Идея проведения здесь чемпионата была одобрена и поддержана.
«Рыболовный спорт не просто соревнование на самый большой улов, это воплощение идеи культурного семейного отдыха, приучение детей к бережному отношению к природе», — отметил Аман Тулеев.
Финал Кубка Кемеровской области по рыболовному спорту по дисциплине «Ловля на мормышку со льда» прошел на Беловском водохранилище с участием 36 рыбаков из Кузбасса, Томской области и Алтайского края.