Казаки помогают искать «чёрных лесорубов» и виновников лесных пожаров

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Первый рейд с участием представителя казачества состоялся в Мысковском лесничестве.
Мысковские лесничие привлекли казачество для проведения совместного рейда по проверке обращения местного жителя о незаконном использовании лесного участка под линией электропередачи, сообщили «МедиаКузбассу» в региональном департаменте лесного комплекса.
Начальник территориального отдела по Мысковскому лесничеству Иван Беркутов и представитель казачьего общества станица «Мысковская» походный атаман Владимир Яковлев совершили выезд на место для проверки фактов, изложенных в жалобе.
«Проверяющие произвели осмотр местности в квадрате 12 урочища «Чуазасское» Чуазасского участкового лесничества и установили, что участок используется электросетевой кампанией на законных основаниях», — отметили в ведомстве.
В лесничестве сообщили, что первый рейд с участием походного атамана оказался результативным. Согласно совместному плану работы, в течение года 12 членов казачьего общества станица «Мысковская» совместно с лесничими будут патрулировать территорию почти 300 тысяч гектаров для выявления виновников лесных пожаров и незаконных рубок.
В этом году власти Кузбасса впервые заключили соглашение с казачеством о безвозмездной помощи в охране лесов.
Документ подписали начальник областного департамента лесного комплекса Геннадий Липатов и атаман станичного казачьего общества станица «Мысковская» Игорь Сатубаев.
Предполагается, что казаки будут участвовать в противопожарном просвещении населения, пропагандировать идеи по приумножению и сбережению лесов при проведении сходов жителей, а также в акциях по посадке деревьев в лесном фонде и на территории городского округа, возрождая лучшие традиции российского лесоводства.
Первый рейд с участием представителя казачества состоялся в Мысковском лесничестве.