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В Кемерове 35 отдыхающих наказали за парковку на берегу Томи

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД

Сотрудники кузбасской транспортной полиции выявили более 30 нарушений правил парковки на реке Томь и пресекли предпринимательскую деятельность, осуществляемую без лицензии.

С начала августа текущего года в рамках операции «Фарватер» транспортные полицейские составили 35 административных протоколов в отношении отдыхающих, паркующих свои автомобили в недопустимой близости от линии берега.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщила представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина.

«Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохраннной зоны Томи составляет 100 метров, поэтому подъезжать к реке на более близкое расстояние или оставлять свой автомобиль ближе, чем в ста метрах от берега считается нарушением», — пояснила собеседница.

В отношении автомобилистов составили протоколы по ст. 8.42 КоАП РФ, им грозят штрафы от 3 до 4,5 тысяч рублей — это даже больше, чем штраф за разведение костра в неустановленном месте в летний период.

Помимо этого стражи порядка на транспорте пресекли деятельность кемеровчанина, катавшего горожан на катере, не имея специальной лицензии по перевозке людей на маломерных судах.

Как пояснили в ведомстве, такая лицензия выдаётся Обским управлением государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

«Несмотря на полный пакет других документов, дающий право на этот вид предпринимательской деятельности, «лодочнику» придётся заплатить штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ) и во избежание повторных нарушений прекратить катания по реке до оформления лицензии», — добавила Щербинина.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/91511.html

пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД

Сотрудники кузбасской транспортной полиции выявили более 30 нарушений правил парковки на реке Томь и пресекли предпринимательскую деятельность, осуществляемую без лицензии.

 

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