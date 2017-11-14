Палеонтологи впервые нашли окаменелое яйцо динозавра в Кузбассе

Учёные из Палеонтологического института РАН и трёх российских вузов нашли на территории Кемеровской области окаменевшее яйцо динозавра времён мелового периода, ставшее первой находкой такого рода для России.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

«Открытие фрагментов окаменевшего яйца динозавра у деревни Шестаково является очень важным и историческим открытием для нас, так как раньше в России никогда не делали подобных находок, относящихся к началу мелового периода», — пишут Павел Скучас из Санкт-Петербургского государственного университета и его коллеги.

Скорее всего, это яйцо было отложено небольшим хищным динозавром, троодоном, или же каким-то видом примитивных птиц.

До недавнего времени учёным были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок, однако в последние два десятилетия картина радикально поменялась: сейчас учёным известны сотни окаменелых яиц динозавров самых разных видов.

За последние годы палеонтологи нашли сразу несколько «кладбищ яиц» на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине. Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Эта «революция», как отмечают учёные, фактически не затронула Россию: на территории нашей страны была совершена всего лишь одна подобная находка. В 2009 году группе палеонтологов под руководством Паскаля Годефруа (Pascal Godefroit) удалось найти на территории Чукотки фрагменты окаменелого яйца в породах, сформировавшихся незадолго до вымирания динозавров. Все последующие громкие заявления об открытии яиц динозавров оказались «утками» или ошибками палеонтологов-любителей, спутавших камни необычной формы с окаменелостями.

Скучас и его коллеги открыли первые фрагменты «российского» яйца динозавров, живших на территории нашей страны в начале мелового периода, проводя раскопки в окрестностях деревни Шестаково на юге Кемеровской области.

Шестаково и окрестности достаточно давно считаются «столицей» динозавров Сибири, так как учёные регулярно находят здесь останки крупных и малых древних ящеров, а также других животных мезозойской эры начиная с середины 1950 годов.

В августе 2008 года российским учёным улыбнулась удача – им удалось найти два крупных фрагмента одного и того же яйца динозавра, чьи размеры составляли примерно три сантиметра. Срезав небольшие фрагменты скорлупы, учёные смогли вычислить её толщину – примерно 0,5 миллиметра, и понять, что их находка очень похожа по своему устройству на окаменелые яйца, найденные в соседней Монголии, и принадлежит хищному пернатому ящеру или протоптице.

То, какой именно вид динозавров оставил это яйцо, скорее всего, выяснить не удастся. С другой стороны, изучение сходств и различий в структуре окаменелостей, найденных в России, Монголии и других уголках Азии, помогает оценить видовое богатство, проследить родственные связи между пока неизвестными нам «владельцами» этих яиц, а также понять, в каких условиях они жили и как развивался их молодняк, передаёт РИА Новости.