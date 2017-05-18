Кемеровская область лидирует в России по внедрению ГТО

По данным Минспорта, Кузбасс стабильно входит в первый десяток регионов России по активности жителей в сдаче нормативов.

В настоящее время область находится на седьмой позиции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Во всех 34 территориях работают муниципальные центры тестирования. На сайте всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО зарегистрированы почти 172 тыс. кузбассовцев. В регионе проводятся праздники, мастер-классы и фестивали, посвящённые проекту.

Как сообщает департамент молодежной политики и спорта, с 19 по 21 мая в центре активного отдыха «Космос», расположенном в Кемеровском районе, состоится III областная спартакиада студотрядов «РСО ГоТОв!». В рамках спартакиады бойцы 18 самых активных и спортивных отрядов приблизятся к получению знаков отличия.

На стадионе «Горняк» Таштагольского района муниципальные служащие сдали на этой неделе нормативы с 6-й по 11-ю ступени: 45 мужчин и 56 женщин продемонстрировали способности в беге на 100 м, 2 км и 3 км, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подъёме туловища из положения лежа на спине, рывке гири весом 16 кг, наклонах вперед из положения стоя, прыжке в длину с разбега и с места. К примеру, норматив по бегу на 100 м на «золотой» знак отличия выполнили 19 человек, на «серебряный» и «бронзовый» — по три.

Глава района Владимир Макута перевыполнил в два раза «золотые» нормативы своей возрастной группы в подтягивании, поднятии гири весом 16 кг и поднимании туловища, а также на две минуты раньше пришёл к финишу на дистанции 2 км.

При этом Таштагольский район, наряду с Кемеровом, Беловом, Прокопьевском, Междуреченском стал лучшим по итогам регионального зимнего фестиваля ГТО-2017.

Физподготовку продемонстрируют и пять семей-финалистов областного конкурса «Молодая семья Кузбасса-2017». Им предстоит выполнить нормативы в своих возрастных категориях до конца мая.

В конце июня в Междуреченске и Кемеровском районе состоится региональный этап летнего фестиваля, по результатам которого сборная Кузбасса отправится на всероссийский этап. Состязание состоится 18 октября—8 ноября в Крыму, в международном детском центре «Артек».

В 2010 году по инициативе Амана Тулеева Кузбасс, первым в России, возродил физкультурный комплекс ГТЗО («Готов к труду и защите Отечества»). Первыми нормативы сдали школьники, студенты.

Всего с 2010 по 2014 годы комплекс сдали более 900 тыс. детей, подростков, юношей и девушек. Из них 50 тыс. превысили норматив и получили губернаторские значки и премии. Отличники физподготовки включены в спортивный резерв. Возродить движение помогли пенсионеры и ветераны спорта Кузбасса, доказавшие своим примером, что сдача нормативов по силам в любом возрасте.

В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возвращении норм ГТО для всех россиян. С этого времени выполнять нормативы начали более 40 тыс. кузбассовцев. Из них 10 119 получили «золотые», «серебряные», «бронзовые» знаки отличия.

В 2015 году в Белгороде на всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне» четыре школьника из Кемеровской области получили первые золотые знаки комплекса ГТО от министра спорта РФ Виталия Мутко.

В 2016 году во Владимире на летнем фестивале ГТО Кемеровская область победила в конкурсе на лучший проект по продвижению комплекса среди сверстников.

Послом ГТО Кемеровской области является Евгений Чигишев — тяжелоатлет, серебряный призёр XXIX летних Олимпийских игр 2008 года.