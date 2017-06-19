Это волшебство, это магия

В первый день лета в Новокузнецк пришла настоящая сказка – в город съехались детские коллективы любительских театров кукол из разных уголков России, чтобы кукла смогла ожить в детских руках.

Три дня праздника, веселья и творческих чудес подарил детям и взрослым восьмой международный фестиваль «Кукла в детских руках». Стартовал он с красочного зрелища – открытие с шествием участников, шоу мыльных пузырей, конкурсом детского рисунка состоялось на Театральной площади. В этом году фестиваль проводился в рамках празднования на федеральном уровне 400-летия со дня основания Новокузнецка. Организуется любимый всеми маленькими новокузнечанами театральный праздник уже не первый год на самом высоком уровне – фестиваль-конкурс проходит при поддержке министерства культуры России, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, «Дома актёра». А зарождался, как известно, фестиваль в Новокузнецке, и создателем его является главный режиссёр театра кукол «Сказ» Юрий Самойлов. Воспоминаниями о том, как всё начиналось, – а прошло уже целых 17 лет – Юрий Алексеевич поделился в день открытия фестиваля с журналистами.

– Я очень горжусь тем, что фестиваль родился в этом городе – в 2000 году. Я тогда предложил бывшему директору Алексею Разукову: «Давайте придумаем что-нибудь интересное для любительских коллективов и узнаем, насколько сегодня развито это творческое направление». Мы стали искать коллективы по всей области, обзванивать дома творчества, и на первый фестиваль набралось пять любительских детских театров кукол, – рассказал Юрий Самойлов.

С традиционными наградами призёрам конкурса связана отдельная история. Как известно, это не обычные для соревнований золото, серебро и бронза, а Серебряный, Золотой и Ситцевый Петрушки.Идея вручения таких наград принадлежит Николаю Петровичу Наумову, председателю жюри конкурса, профессору, декану факультета театра кукол Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Ситец на Руси, когда зарождалось театральное искусство в виде балаганных представлений, ценился дороже золота и серебра.

И сегодня Ситцевый Петрушка вручается коллективу, представившему лучший спектакль, за первое место.

В этом году на фестиваль приехали коллективы из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областей и Алтайского края. Все они представили конкурсные спектакли, которые оценило профессиональное жюри. Важно, что ребята и руководители детских коллективов приезжают на театральный праздник не только себя показать, но и научиться мастерству у признанных мэтров театрального искусства. Так, традиционный мастер-класс провёл Николай Петрович Наумов – он рассказал о режиссуре театрального представления. Сюрпризом для участников фестиваля и горожан стал приезд знаменитой тёти Лины, ведущей «Спокойной ночи, малыши!» – Ангелины Вовк. Она тоже дала авторский мастер-класс по сценической речи и поделилась своими впечатлениями о фестивале, на котором побывала впервые.

– Дети талантливые, увлечённые, влюблённые в своё творчество. Меня это всё вдохновляет. Я не знаю, есть ли подобные фестивали в других городах. Надо этот опыт распространять, – отметила известная ведущая и актриса.

Трёхдневный, с 1 по 3 июня, фестиваль-конкурс «кукла в детских руках» завершился торжественным награждением победителей.

Три дня ребята вдохновлено творили с куклами в руках. «Крылья для Дюймовочки», «Муха-Цокотуха в гостях у Добрят», «Монолог театрального занавеса», «Тутта плюс Людвиг», «Солдат и балерина», «Почти печальная история» – такие спектакли привезли конкурсанты на фестиваль.

Особый приз, учреждённый Владимиром Машковым в память о своей маме Наталье Никифоровой, главного режиссёра «Сказа» в 1970-е, вручил сам народный артист, приехавший на фестиваль. «Золотого львёнка» получили Екатерина Зорина из Бийска и Николай Десятов из Архангельска.

– Театр кукол – это волшебство, это магия. Воображение и фантазия ребят, с которыми мы работаем, растут, и мы растём вместе с ними. Этот путь не остановить, – сказал Владимир Машков. – Ребята очень талантливы, и мы всегда получаем от них неожиданные повороты и сюрпризы.

Серебряного Петрушку увезли в Бийск ребята из театра кукол «Добрята», Золотой Петрушка достался коллективу театра-студии «Улыбка» из города Северска Томской области. Самый ценный приз – Ситцевый Петрушка – уехал на этот раз в Архангельск, его получил детский театр кукол «Сюрприз».

Стоит сказать, Ситцевый Петрушка за годы существования фестиваля побывал в разных городах, конкурс проходил даже за границей: с регионального уровня он вышел на уровень международный. В скором времени театр кукол «Сказ» планирует переезд в здание бывшего кинотеатра «Коммунар» («Я очень хочу, чтобы это был не просто театр, а центр для детей с безграничными возможностями. Мы ждём сейчас экспертизы, которая скажет, возможен ли переезд», – рассказал журналистам Машков). Но главный итог всех этих лет, по словам главного режиссёра «Сказа» Юрия Самойлова, в том, что число коллективов детских любительских театров кукол значительно увеличилось – только в нашей области их насчитывается около 50. Это значит, что театральная сказка будет продолжаться, ведь кукла по-настоящему оживает только в детских руках.