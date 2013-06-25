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Место, которого нет

Опубликовано , 7 756 просмотров
Автор текста Андрей Иванов

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Фото © zanogu.com

«Место кондуктора! Не занимать!» — эта надпись в разных вариантах известна любому пассажиру общественного городского транспорта. И регулярно она становится поводом для автобусной-трамвайной-троллейбусной ругани, детских слез, глотания нитроглицерина и жалоб в инстанции.

Действительно, когда в переполненном транспорте одно место пустует, пока его «владелец» толкается туда-сюда по салону – это обидно для пассажиров, особенно для тех, кому тяжело стоять в силу возраста, беременности или болезни.

На каком основании кондуктор приватизирует место? Почему садиться на место кондуктора запрещено?

Вопрос этот настолько темный, что даже люди, напрямую профессионально занимающиеся пассажирскими перевозками (работники и руководители транспортных предприятий, а также контролирующие их чиновники) не могут сослаться ни на один закон или хотя бы ведомственный документ, подтверждающий и регламентирующий сам факт существования «места кондуктора».

В нашей стране существует постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Оно не содержит никаких упоминаний о том, что для кондуктора в салоне городского пассажирского транспорта предусмотрено специальное сидячее место. В детально прописанных в этом документе обязанностях кондуктора также ничего не говорится об охране одного, избранного, сиденья от других пассажиров. И, что самое интересное, законодателями подробно перечислены все знаки и указания, которые должны иметься в салоне пассажирского транспорта. Позволю себе процитировать пункт 37 сего постановления:

«Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок пассажиров и багажа, размещается следующая информация:

а) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора — также фамилия кондуктора;

б) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа;

в) номера мест для сидения, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в которых не указывается номер места для сидения;

г) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;

д) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок по билетам, в которых указывается номер места для сидения;

е) указатели мест расположения огнетушителей;

ж) указатели мест расположения кнопок остановки траспортного средства;

з) указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;

и) правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил».

И это всё. Как видим, табличка «Место кондуктора» в перечень не входит.

Более того, каждый автобус (трамвай, троллейбус, маршрутка) имеет разработанную производителем машины и утвержденную государством схему размещения пассажирских мест. Место кондуктора на таких схемах также отсутствует, в отличие от четко обозначенного места водителя. Так что, с точки зрения закона, все эти троны посреди салона на аляповатых постаментах из сварного железа, с подведенными снизу обогревательными тэнами – они являются обычным пассажирским местом. А вот на изменение конструкции автомобиля, как известно, нужно получать специальное разрешение от завода-изготовителя и ГИБДД.

Никто ведь не тестировал импровизированные кондукторские железные троны на предмет безопасности для пассажиров и самого кондуктора.

На все эти аргументы многие обыватели и должностные лица вполне резонно возражают: должно же у работника быть свое место, тем более, что восемь часов провести на ногах физически тяжело.

На это возражение есть еще более резонный ответ: никто не запрещает кондуктору пользоваться для отдыха свободными пассажирскими сиденьями. Их всегда бывает в избытке, когда автобус подъезжает к конечным точкам маршрута или в незагруженное пассажиропотоком время дня. А вот резервировать для себя сиденье, да еще когда в нем нуждаются старики или пассажиры с маленькими детьми – незаконно и свинство.

Потому что как раз для этих категорий граждан в салоне законом места предусмотрены.

Особенно стоит отметить, что зачастую, особенно в маршрутных такси, человек, занимающийся продажей билетов и сидящий на месте для кондуктора – кондуктором не является. Водители берут на подработку своих товарищей, родственников, знакомую ребятню. Иногда даже бомжей. А что – денег бомжу придется отдать «лишь бы на пузырь хватило», а продает билеты он не хуже настоящего кондуктора. Воняет, конечно, при этом, но пассажиры могут и потерпеть.

Так что, если вы заплатили за проезд, сели на свободное сиденье, а вас заставляют встать – поинтересуйтесь, кто перед вами. У настоящего кондуктора должно быть с собой служебное удостоверение. И в любом случае, ни кондуктор ни его импровизированная замена не могут запретить пассажиру занять свободное пассажирское место, какие бы запрещающие таблички на нем не висели.

Ну, а если спускаться из идеального мира норм и законов в реальный автобусный салон, то все зависит от взамоуважения и вежливости пассажиров и кондуктора.

Честно говоря, я не представляю, какой скотиной нужно быть, чтобы сгонять со «своего» места, размахивая удостоверением, беременную женщину, старика или карапуза с соской во рту. Ну, а если пожилая кондукторша присела отдохнуть и вежливо просит пассажиров не претендовать на ее сиденье, пока она отлучается в другой конец салона, наверное имеет смысл проявить естественные для воспитанного человека понимание и вежливость.

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http://zanogu.com/img/700/ne_sadis_-_konduktorom_stanesh.jpg

«Место кондуктора! Не занимать!» — эта надпись в разных вариантах известна любому пассажиру общественного городского транспорта. И регулярно она становится поводом для автобусной-трамвайной-троллейбусной ругани, детских слез, глотания нитроглицерина и жалоб в инстанции.

3 комментария

  2. Вообще-то определять место кондуктора и его неприкосновенность – задача региональных властей. Для Московской области такие нормативные акты были составлены и одно время даже действовали. В нашем случае это дело для рук Департамента транспорта и связи Кемеровской области. Однако, не вызывает сомнения, что ничем подобным господари не занимались. Возможно также, что в недрах УЕЗТУ существует какое-нибудь очень внутреннее распоряжение на сей счет. Но это в высшей степени сомнительно, ибо зачем оно им. Ведь мы живем на территории добра и принцип «Граждане будьте взаимовежливы» определяет наше бытие.

  3. Работаю кондуктором в автобусе в г.Омске.Конечно у нас нет таких надписей про место кондуктора.Очень бы хотелось, чтобы люди понимали какую тяжесть т.е сумку с мелочью в течении дня мы носим.И эту мелочь ведь нужно еще раскладывать для удобства, чтобы сдавать сдачу.Для этого необходимо место для кондуктора.И элементарно присесть,чтобы ноги отдохнули пока нет пассажиров.

 

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